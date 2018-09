Ελλάδα – Σερβία: Ανίκητη η Εθνική! «Κλείδωσε» την πρόκριση για το Μουντομπάσκετ – videos

Ούτε οι Σέρβοι κατάφεραν να σταματήσουν το «τρένο» της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ και «υπέκυψαν» στα «Δύο Αοράκια» με 70-63. Μόνο η μαθηματική επιβεβαίωση μένει για την πρόκριση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας.

Τρομερή εμφάνιση από τον Νικ Καλάθη με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ εξαιρετικοί ήταν και οι Σλούκας, Πρίντεζης και Μπουρούσης, με τον διεθνή σέντερ να έχει 8 πόντους με 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη.

Το πρώτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να δείχνουν νευρικές και να κάνουν αρκετά λάθη στην επίθεση, με αποτέλεσμα το σκορ να «κλείσει» χαμηλά, στο 16-18 και με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν «χέρι-χέρι». Ο Νικ Καλάθης έκανε αισθητή την παρουσία του για την Ελλάδα σε αυτό το διάστημα, έχοντας δύο τρίποντα και δύο ασίστ.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Εθνική μας φάνηκε να βρίσκει ρυθμό και προηγήθηκε με 21-18, όμως το… τραβηγμένο τρίτο φάουλ του αρχηγού του Παναθηναϊκού, έφερε εκνευρισμό στην ομάδα και επέτρεψε στη Σερβία να περάσει ξανά μπροστά στο σκορ, με 6-0 σερί, για το 21-16. Με τον Κώστα Σλούκα όμως σε εξαιρετική κατάσταση, η ομάδα του Θανάση Σκουρτόπουλου επανήλθε τελικά, παίρνοντας και το προβάδισμα με 35-32 στο τέλος του ημιχρόνου, χάρη σε δύσκολο τρίποντο του Παπαπέτρου.

.@HellenicBF 🇬🇷 with 7-13 3PT FG at HT as they are up by 3⃣ in Heraklion! #FIBAWC #ThisIsMyHouse

📺 https://t.co/yB4gFvW05u

📲 https://t.co/6BBBf6oObD

📝 https://t.co/pBU9D7bidS pic.twitter.com/Wp77acB0dQ

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 13, 2018