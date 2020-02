Η Εθνική Ελλάδας έκανε τα εύκολα δύσκολα κόντρα στη Βουλγαρία, αλλά πήρε τελικά τη νίκη με 73-63 στο πρώτο παιχνίδι των προκριματικών του Eurobasket 2021.

Η “γαλανόλευκη” είχε στον πάγκο τον Θανάση Σκουρτόπουλο (ο Πιτίνο θα αναλάβει το καλοκαίρι) και ξεκίνησε τον αγώνα με τους Μάντζαρη, Μποχωρίδη, Κασελάκης, Αγραβάνης και Καββαδα.

Well… that's one way to start a basketball game! 💣💥#EuroBasket | @HellenicBF 🇬🇷



📺 https://t.co/4gh8fctysX pic.twitter.com/CzqYnuAaqa