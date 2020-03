Απίστευτο περιστατικό με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά την ήττα των Μπακς στην έδρα των Λέικερς.

Ένας Έλληνας περίμενε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, λίγο πριν τα αποδυτήρια, και δεν δίστασε να του φωνάξει “Γιάννη τη φάγατε σήμερα στον κώ… καλά πάθατε!”, προκαλώντας την αντίδραση των ΑντετοκούνBros. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο γύρισε και κατευθύνθηκε προς το μέρος του, για να του ζητήσει το λόγο, ενώ ακολούθησε και ο “Greek freak”.

“Να σε χαίρονται τα παιδιά σου”, του φώναξε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Η κατάσταση εκτονώθηκε γρήγορα, με τους δύο διεθνείς άσους να κατευθύνονται τελικά προς αποδυτήρια.

Giannis and his brother Thanasis Antetokounmpo got into heated exchange with a fan on the way to the locker room after their loss to the #Lakers pic.twitter.com/fnMKM92Z8A