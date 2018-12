Έλληνας το νέο “αφεντικό” της FIBA! Αυτός είναι ο νέος γ.γ. της παγκόσμιας ομοσπονδίας

Έλληνας θα είναι το νέο “αφεντικό” στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, αφού ο δικηγόρος Ανδρέας Ζαγκλής έλαβε το χρίσμα, για να γίνει μόλις ο 4ος γενικός γραμματέας στην ιστορία της FIBA.

Ο κ. Ζαγκλής θα πάρει τη θέση που έμεινε “ορφανή” μετά τον ξαφνικό θάνατο του Πάτρικ Μπάουμαν στις 13 Οκτωβρίου 2018 και θα είναι πλέον υπεύθυνος τόσο για τις διοργανώσεις της ομοσπονδία σε όλο τον κόσμο, καθώς και για τα ολυμπιακά αθλήματα του μπάσκετ.

.@FIBA's Central Board on Friday unanimously agreed to appoint Andreas Zagklis as new FIBA Secretary General.https://t.co/8ASqNnowwg

