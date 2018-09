Εντυπωσιάζει ο μικρός Αντετοκούνμπο! «Παλεύει» για μια θέση στο NBA – videos

Οι Ντάλας Μάβερικς επέλεξαν τον Κώστα Αντετοκούνμπο στο νούμερο 30 του ντραφτ, πιστεύοντας στο ταλέντο του μικρού αδερφού του Γιάννη και του Θανάση Αντετοκούνμπο, με τον Έλληνα παίκτη να εμφανίζεται έτοιμος να δικαιώσει τις προσδοκίες τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αγώνα της pre-season του NBA κόντρα στους Ντακς, ο διεθνής με τις μικρές εθνικές της Ελλάδας, κατάφερε να κερδίσει τα «βλέμματα» όλων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όντας εντυπωσιακός και στις δύο πλευρές του παρκέ, γεμίζοντας με καρφώματα και τάπες τη στατιστική του.

Rook to rook!

Jalen Brunson fires it to Kostas Antetokounmpo for the slam!#NBARooks #NBAPreseason pic.twitter.com/6x21gO0xwm

— NBA (@NBA) September 30, 2018