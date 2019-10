Επέστρεψε… αγριεμένος ο Πορζίνγκις! Φτιάχνει τρομερό «δίδυμο» με Ντόντσιτς – video

Ντεμπούτο στους Ντάλας Μάβερικς με εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Κρίστπας Πορζίνγκις! Ο Λετονός πάουερ φόργουορντ επέστρεψε στη… δράση μετά από αρκετούς μήνες (αγωνίστηκε για τελευταία φορά στις 6 Φεβρουαρίου του 2018), λόγω του τραυματισμού του στο γόνατο και ήταν ήταν εξαιρετικός, μετρώντας 18 πόντους και 7 ριμπάουντ στο ματς με τους Πίστονς.

Η παρουσία του στο παρκέ μαζί με τον Λούκα Ντόντσιτς άφησε… υποσχέσεις στους φίλους των Μάβερικς για “μεγάλα” πράγματα. Ο Σλοβένος γκαρντ είχε 21 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 28 λεπτά.

🇺🇸 Doncic and Porzingis give Mavs a glimpse of the future: Luke posted 21-8-5, Staps 18&7 in their first game together

🇮🇹 Doncic&Porzingis sembrano cliccare: lo sloveno mette 21 pts, 8 reb e 5 ast, il lettone 18 pts e 7 reb nella prima insieme #NBA pic.twitter.com/w6ZOV9pC6x

