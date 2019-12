Επέστρεψε ο Ντόντσιτς και η… μαγεία στους Μάβερικς! video

Ο Λούκα Ντόντσιτς αποθεραπεύτηκε από το διάστρεμμα που τον άφησε στα… πιτς για δύο εβδομάδες και άρχισε να “ταλαιπωρεί” και πάλι τις αντίπαλες άμυνες στο ΝΒΑ. Ο 20χρονος Σλοβένος γκαρντ ήταν ο πρωταγωνιστής στην νίκη των Ντάλας Μάβερικς επί των Σπερς με 102-98, καθώς λίγο έλειψε να σημειώσει triple double.

Ο Ντόντσιτς τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ, ενώ πολύ καλή απόδοση είχαν ο Τιμ Χάρνταγουεϊ με 17 πόντους και οι Πορζίγκις και Σμιθ, με 13 πόντους έκαστος.

Από τους Σπερς ξεχώρισαν οι Ντεμάρ ΝτεΡοζάν και Ρούντι Γκέι, οι οποίοι σημείωσαν 21 και 18 πόντους, αντίστοιχα

24 PTS | 10 REB | 8 AST@luka7doncic picks up where he left off as the @dallasmavs defeat SAS in his return to the court! #MFFL pic.twitter.com/WkbTLMDYZP

— NBA (@NBA) December 27, 2019