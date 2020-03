“Μεγάλη” εμφάνιση από τους Κλίπερς, που πέρασαν από την έδρα των Ρόκετς με 120-105. Εκπληκτικός Λέοναρντ.

Άνετο “διπλό”! Έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Καγουάι Λέοναρντ, οι Κλίπερς δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους Ρόκετς, φεύγοντας με τη νίκη (120-105) από το Χιούστον.

Η ομάδα από το Λος Άντζελες έκανε μια υποδειγματική εμφάνιση, κατάφερε να μπλοκάρει τους Ρόκετς στην περιφέρεια (7/42 τρίποντα) και να εκμεταλλευτεί τα πολλά αμυντικά τους λάθη.

Ο Καγουάι Λέοναρντ με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο πρώτος σκόρερ των Κλίπερς, με τον Μοντρέζλ Χάρελ να προσθέτει 19 πόντους και τον Ίβιτσα Ζούμπατς να κάνει double-double με 17 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Για τους Ρόκετς, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ είχε 29 πόντους και 15 ριμπάουντ και ο Τζεφ Γκριν 17 πόντους, ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν έμεινε στους 16 πόντους με 4/17 σουτ και 0/8 τρίποντα.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-33, 44-67, 65-90, 105-120

Kawhi Leonard goes for 25 PTS, 6 REB, 5 AST as the @LAClippers top Houston to win their 6th straight game! #ClipperNation pic.twitter.com/2SPlFyTxb6