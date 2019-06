Ο Δημήτρης Διαμαντίδης βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, με τον Ρικ Πιτίνο να μην χάνει την ευκαιρία και να κάνει μία επική ανάρτηση στο twitter για τον εμβληματικό αρχηγό του «τριφυλλιού».

«Ήταν υπέροχο που είδα τον θρύλο του Παναθηναικού, Δημήτρη Διαμαντίδη, στην προπόνηση. Του έδωσα ένα συμβόλαιο 14 ημερών για 1 εκατομμύριο ευρώ και αρνήθηκε. Εξαιρετικός άνθρωπος αλλά θα έπρεπε να είχε πάρει τα λεφτά!», έγραψε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

Great seeing PAO legend Dimitri Diamantidis at practice. Offered him a 14 day contract for a million euros and he declined. Special man but he should have taken the money 🤣

