Ο Ντιρκ Νοβίτσκι έχει φορέσει μόνο τη φανέλα των Μάβερικς στην 20ετή καριέρα του στο NBA. Στην ήττα της ομάδας του Ντάλας από τους Κλίπερς όμως πέτυχε κάτι σημαντικό, αφού ξεπέρασε τα 50.000 λεπτά σε χρόνο συμμετοχής στο ΝΒΑ.

Σε αυτή τη βραδιά λοιπόν, οι Μάβερικς υπέπεσαν σε ένα… λαθάκι, αφού ο Νοβίτσκι αγωνίστηκε με ορθογραφικό λάθος στη φανέλα του. Αντί για “Nowitzki”, ο Γερμανός είχε στη φανέλα του το όνομα “Nowitkzi”.

On the night Dirk Nowitzki recorded 50,000 career minutes, the name on the back of his jersey is misspelled #WhoIsNowitkzi #CmonFamDoBetter (h/t @samirbasaria11) pic.twitter.com/H3Gj3LrSyU

