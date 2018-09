Εθνική Γυναικών: Πήρε τον «τελικό» και την πρόκριση! videos

Άλλη μια διάκριση για την Εθνική Γυναικών μπάσκετ, μετά την 4η θέση στο περσινό Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Τσεχίας. Η ομάδα του Κώστα Κεραμίδα είχε ένα αγχωτικό πρώτο ημίχρονο, αλλά κατάφερε να νικήσει την Κορέα με 58-48, να “αρπάξει” το “εισιτήριο” από την ασιατική ομάδα και να προκριθεί στα προκριματικά των πλέι οφ, ως τρίτη του ομίλου.

🇬🇷 defeated Korea in a do-or-die game, sending their opponents 🏠 and advancing to the #FIBAWWC Quarter-Final Qualifications!

Η αναμέτρηση με την Κορέα χαρακτηρίστηκε… αγώνας δίχως αύριο για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, αφού η Γαλανόλευκη μετρούσε δύο ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Οι Ελληνίδες παίκτριες όμως θυμήθηκαν το καλό τους πρόσωπο και έφτασαν στη νίκη. Κορυφαία παίκτρια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος ήταν η Άρτεμις Σπανού με 13 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Things still very close at the start of the 3rd between 🇰🇷&🇬🇷!

Remember, winners go through ➡ #FIBAWWC Quarter-Final Qualifications

📰 https://t.co/G2FmNvKPku

📺 https://t.co/dUCLLno9RN@basketkorea @hellenicbf pic.twitter.com/EQnuWeNhqP

— FIBA (@FIBA) September 25, 2018