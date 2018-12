Έτοιμος για… θρίαμβο ο Αντετοκούνμπο! Ξανά πρώτο φαβορί για MVP στο NBA

Συνεχίζει να “τρελαίνει” τον κόσμο στο NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και μετά τις νέες συγκλονιστικές εμφανίσεις του με τους Μιλγουόκι Μπακς, βρέθηκε ξανά στην πρώτη θέση της λίστας, με τους υποψήφιους MVP της κανονικής διάρκειας της σεζόν.

Το HoopsHype παρουσιάζει κάθε εβδομάδα τους παίκτες που ξεχωρίζουν στη “μάχη” για το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του πρωταθλήματος και ο Greek Freak βρίσκεται ξανά στην κορυφή, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί για τη μεγαλύτερη ατομική διάκριση της διοργάνωσης.

1. Γιάννης Αντετοκούνμπο – 26,8 πόντους, 13,1 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1,3 τάπες, 1,3 κλεψίματα

2. ΛεΜπρόν Τζέιμς 27,7 πόντους, 7,7 ριμπάουντ, 7 ασίστ

3. Καουάι Λέοναρντ 26,3 πόντους, 8,4 ριμπάουντ, 3,1 ασίστ

4. Κέβιν Ντουράντ 28,8 πόντους, 7,5 ριμπάουντ, 6,2 ασίστ

5. Άντονι Ντέιβις 28 πόντους, 12,4 ριμπάουντ, 4,7 ασίστ, 2,8 τάπες

MVP Race: Nobody can slow down Giannis Antetokounmpo. https://t.co/bmpHZM5Znz pic.twitter.com/tlKQ7DRHNy

— HoopsHype (@hoopshype) December 18, 2018