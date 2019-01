Euroelague: “Φονέας” των… γιγάντων η Μπουντούτσνοστ! Πέρασε τον Ολυμπιακό η Εφές – videos

Η Μπουντούτσνοστ παρέδωσε μαθήματα άμυνας στο Μαυροβούνιο και “πυροβολώντας” σταθερά από το τρίποντο, κατάφερε να ρίξει στο καναβάτσο και τη Ρεάλ Μαδρίτης, με το εντυπωσιακό 73-60.

Κόουλ και Μπιτάντζε ήταν οι κορυφαίοι για τους γηπεδούχους, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι πραγματοποιούσαν μία από τις χειρότερες επιθετικά βραδιές τους στη διοργάνωση.

Who seen this one coming?@KKBuducnostVOLI leads from start to finish to take down the champions! pic.twitter.com/1NMC9h30af

— EuroLeague (@EuroLeague) January 18, 2019