Euroleague: «Απέδρασε» η ΤΣΣΚΑ! «Ξέσπασε» στο τέλος η Φενέρμπαχτσε – Η βαθμολογία

Ο Ολυμπιακός νίκησε την Μπάγερν Μονάχου μέσα στο ΣΕΦ με 89-69, επέστρεψε στις νίκες, αύξησε το ρεκόρ του σε 14-13 και θα προσπαθήσει για το 2/2 στη “διαβολοβδομάδα” στα Κανάρια Νησιά (Πέμπτη (21/3, 22:30) κόντρα στην αδύναμη Γκραν Κανάρια.

Ο Ολυμπιακός πέρασε έτσι στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με παιχνίδι περισσότερο από την Μπασκόνια και τον Παναθηναϊκό, που κοντράρονται την τετάρτη στο ΟΑΚΑ. Να αναφέρουμε πως μετά τον αγώνα στην έδρα της Γκραν Κανάρια, οι “ερυθρόλευκοι” δίνουν εντός έδρας τους δυο τελευταίες αγώνες τους στη regular season της Euroleague (με Ζαλγκίρις και Νταρουσάφακα).

Σε άλλο παιχνίδι για την 27η αγωνιστική, η ΤΣΣΚΑ πήρε αγχωτική νίκη στην έδρα της Αναντολού Εφές (80-78), με τον Κόρι Χίγκινς να σημειώνει το νικητήριο καλάθι στα δύο δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ματς. Με αυτή τους την ήττα, οι Τούρκοι υποχώρησαν στο 17-10 και δεν έχουν πλέον ελπίδες για μια θέση στην τριάδα. Όσον αφορά την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδημ παραμένει στο.. κυνήγι της 2ης Φενέρμπαχτσε.

In an intense showdown that went down to the final second, @cskabasket confirms its good moment right before the playoffs by downing Anadolu Efes Istanbul 78-80

Highlights… pic.twitter.com/aOoCztRQZn

— EuroLeague (@EuroLeague) March 19, 2019