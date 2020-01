Για την 22η αγωνιστική της Euroleague, η Αναντολού Εφές πέρασε άνετα από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα παρά την “αντεπίθεση” των γηπεδούχων στο τέλος που μείωσε το σκορ στο 85-78 και παρέμεινε πρώτη με διαφορά στην κατάταξη.

Η τουρκική ομάδα είχε για ένα ακόμη βράδυ σε εκπληκτική φόρμα τον Σέιν Λάρκιν, ο οποίος και τελείωσε το παιχνίδι με 24 πόντους και 5/9 τρίποντα, ενώ πήρε σημαντικές βοήθειες και από τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Κρις Σίνγκλετον (13 πόντοι, 7 ριμπάουντ).

.@ShaneLarkin_3 belongs in a circus with a shot that like that 💥

How does he get that in?!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/IHjgfw8Qb7

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 31, 2020