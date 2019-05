Euroleague: Αυτές είναι οι υποψήφιες ομάδες για Wild Card!

Η Euroleague δίνει κάθε χρόνο τουλάχιστον μία Wild Card και τη δυνατότητα σε μία ομάδα να συμμετάσχει στην κορυφαία διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι υποψήφιες για τη φετινή σεζόν όμως φαίνεται ότι είναι αρκετές.

Με τη Βιλερμπάν να εισέρχεται δεδομένα στη διοργάνωση, μένει μία ακόμη θέση, με τον γνωστό δημοσιογράφο Ντόνατας Ουρμπόνας να καταγράφει το ρεπορτάζ του για το θέμα στο twitter.

Σύμφωνα με όσα έγραψε λοιπόν, Παρτιζάν, Μπουντούτσνοστ, Λιέτουβους Ρίτας, Ούνικς Καζάν, Λοκομοτίβ Κουμπάν, Ζενίτ, Άλμπα Βερολίνου (αν δεν τα καταφέρει μέσω πρωταθλήματος) και Νταρουσάφακα είναι οι υποψήφιες, με τους Σέρβους να είναι το φαβορί.

I went through my sources on Euroleague Wild Card situation. It seems like Partizan, Buducnost, Rytas, UNICS, Lokomotiv (maybe Zenit also), ALBA (if won't qualify through BBL) & Darussafaka are in the race. I'm hearing that Partizan have a nice chance to return to Euroleague.

