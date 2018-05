Euroleague: Δεύτερος καλύτερος αμυντικός ο Καλάθης

Για δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια ο Κάιλ Χάινς αναδείχθηκε ο κορυφαίος αμυντικός της σεζόν στη Euroleague! Οι προπονητές των ομάδων της διοργάνωσης επέλεξαν με την ψήφο τους τον σέντερ της ΤΣΣΚΑ, καθώς η συμβολή του στην αμυντική λειτουργία της ομάδας της Μόσχας είναι καταλυτική.

Δεύτερος πίσω από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού στη σχετική ψηφοφορία ήταν ο ηγέτης του Παναθηναϊκού, Νικ Καλάθης, ενώ ακολούθησαν οι Μπράνκο Λάζιτς (Ερυθρός Αστέρας) και Έντι Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης).

Να αναφέρουμε πως ο Χάινς είναι ο τρίτος παίκτης που αναδεικνύεται καλύτερος αμυντικός της Euroleague για περισσότερες από μια φορές, μετά τους Δημήτρη Διαμαντίδη και Μπράιαντ Ντάνστον.

The @TurkishAirlines #EuroLeague 2017-18 Best Defender award goes to… 🥁

For the 2nd time in 3 years…@SirHines 👏 pic.twitter.com/1H6Zhsj9rG

— EuroLeague (@EuroLeague) May 9, 2018