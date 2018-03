Ο Σβεντ χρειαζόταν ένα τρίποντο για να ισοφαρίσει την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στην Euroleague (78 τρίποντα του Μπόμπι Ντίξον της Φενέρμπαχτσε την περίοδο 2016-17, όμως σε 34 αγώνες και σε 201 προσπάθειες).

Ο αρχηγός της Κίμκι πέτυχε τρία (3/10) με αποτέλεσμα να φτάσει τα 80 τη φετινή σεζόν και να κάνει νέο ρεκόρ σε εύστοχα σουτ έξω από τα 6,75μ. σε μία χρονιά, σε μόλις 25 παιχνίδια.

Να αναφέρουμε πάντως πως η Κίμκι ηττήθηκε εντός έδρας από την Αρμάνι Μιλάνο με 86-77.

Number 7️⃣9️⃣

The single season record for 3-pointers made goes to @Shved23 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/sOM7buQYUh

— EuroLeague (@EuroLeague) March 8, 2018