Αποτέλεσε το μήλον της έριδος τον τελευταίο καιρό στη Euroleague, μετά από μία εκπληκτική χρονιά με τη Ζαλγκίρις, στην οποία και είχε μέσο όρο 14,2 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Ο λόγος για τον Μπράντον Ντέιβις, ο οποίος φέρεται να είχε προτάσεις από Ρεάλ Μαδρίτης, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Μπαρτσελόνα, αλλά επέλεξε τελικά τους Καταλανούς, με τη συμφωνία να αναμένεται να επισημοποιηθεί άμεσα. Γνωστός Λιθουανός δημοσιογράφος αποκάλυψε το γεγονός, επικαλούμενος και σχετική επιβεβαίωση από τη Λίνζεϊ Ντέιβις, σύζυγο του Αμερικανού σέντερ.

Brandon Davies is set to join Barcelona officially, I was told. His wife Lenzie also confirmed it on Instagram.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) June 2, 2019