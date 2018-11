Euroleague: Έξαλλος ο Τζέιμς! “Όταν το κάνουν ο Σπανούλης και ο Καλάθης…”

Η Αρμάνι Μιλάνο ηττήθηκε ξανά στη Euroleague, από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, όπου η… φάση του αγώνα έγινε σε τάιμ άουτ, με τον Μάικ Τζέιμς να διαφωνεί έντονα με τον προπονητή του, Σιμόνε Πιανιτζάνι στον πάγκο.

Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral, “φουντώνοντας” τις φήμες για προβλήματα στα αποδυτήρια της ιταλικής ομάδας, γεγονός που έκανε έξαλλο τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος και απάντησε μέσα από το twitter: «Είστε τρελοί. Μου λέτε ότι κανένας δεν έχει αναστατωθεί σε τάιμ άουτ. Αν το κάνει ο Γιουλ, ο Σπανούλης, ο Καλάθης, ο Ντε Κολό, συμβαίνει επειδή είναι καλοί ηγέτες και θέλουν να κερδίσουν, αλλά όταν εγώ είμαι παθιασμένος, είναι επειδή εγώ και ο προπονητής δεν τα πάμε καλά”.

Y’all really crazy. Mean to tell me nobody ever got a lil upset at a timeout. If llull, Spanoulis, Calathes, de colo etc do it, it’s because they a good leader and want to win but when I’m passionate it’s because me and the coach don’t get a long. Fuck outta here

— Mike James (@TheNatural_05) November 30, 2018