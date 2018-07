Euroleague: «Ενθουσιαστείτε φίλοι του Παναθηναϊκού! Αυτός έρχεται στο ΟΑΚΑ» – video

Ο Ντεσόν Τόμας αποτελεί μία από τις αξιοσημείωτες μετεγγραφές στη Euroleague, αφού πρόκειται για ένα παίκτη που έχει αγωνιστεί με 4 διαφορετικές ομάδες στη διοργάνωση και αυτό δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο και από την ίδια τη διοργανώτρια αρχή.

Με ένα ειδικό video με highlights από την καριέρα του στη Μακάμπι, το επίσημο κανάλι της Euroleague στα social media, επικοινώνησε τη μετεγγραφή του στον Παναθηναϊκό και έγραψε προς τους φίλους του Τριφυλλιού: «Ενθουσιαστείτε!».

Get excited @paobcgr fans.

👀 some of the best @DT1UpNComin plays from last year! pic.twitter.com/3yc2ecx9nM

— EuroLeague (@EuroLeague) July 30, 2018