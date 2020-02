Euroleague: “Γλέντι” στο twitter για τη… γκάφα της χρονιάς!

Τη γκάφα της χρονιάς έκανε ο Νικ Στάουσκας της Μπασκόνια στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αφού με τέσσερα δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη και με την ομάδα του να ισοφαρίζει το ματς, έτρεξε να κάνει φάουλ στον Καμπάτσο.

Ο Καναδός γκαρντ μπερδεύτηκε νομίζοντας ότι η ομάδα του ήταν ακόμη πίσω στο σκορ και… χάρισε τη νίκη στους Μαδριλένους, κάνοντας έξαλλο τον προπονητή του Ιβάνοβιτς, ενώ οι συμπαίκτες του τραβούσαν κυριολεκτικά τα μαλλιά τους στο παρκέ.

Το δε twitter πήρε φωτιά, με τους Βάσκους να βάλλουν εναντίον του και πολλούς χρήστες να συγκρίνουν τη γκάφα του με αυτή του Τζέι Αρ Σμιθ που πιθανόν να στοίχισε ένα πρωτάθλημα στους Κλίβελαντ Καβαλιέρς του Λεμπρόν Τζέιμς, πριν μερικά χρόνια.

Me comentan que Stauskas no irá al entrenamiento de hoy , esta teniendo "dificultades" para llegar a tiempo … pic.twitter.com/Zc7ny4aVt2

Ivanovic rushing to the locker room to slap the shit outta Nik Stauskas pic.twitter.com/8kzJOS80DE

