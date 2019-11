Μόλις 11 ημέρες μετά τη διάθεσή τους στο κοινό, τα εισιτήρια για το Final 4 της Euroleague έκαναν… φτερά. Ο θεσμός φέτος θα διεξαχθεί στη «Lanxess Arena» στην Κολωνία από τις 22 ως τις 24 Μαίου και επιβεβαιώθηκε ότι για ακόμα μία φορά δεν θα πέφτει ούτε… καρφίτσα.

Οι τέσσερις ομάδες που θα συμμετάσχουν στη μεγάλη γιορτή θα πάρουν από 600 εισιτήρια και οι κάτοχοί τους θα προστεθούν σε όσους έκλεισαν ήδη θέση ενώ όπως πάντα ένα ποσοστό των εισιτηρίων θα καλύψει τις ανάγκες δημοσιογράφων και συνεργαζόμενων εταιρειών.

The Turkish Airlines EuroLeague Final Four has proved again to be one of the hottest tickets anywhere.

By Friday, the available tickets for the event that went on sale on Monday, November 11, were sold out.#GameON

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 22, 2019