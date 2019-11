Euroleague: “Καταπράσινο” top10 στις ασίστ με πρωταγωνιστή τον Καλάθη! – video

Ο Νικ Καλάθης είναι ο κορυφαίος πασέρ στην Ευρώπη και το αποδεικνύει και στη φετινή σεζόν της Euroleague, όπου μοιράζει τις ασίστ σαν… στραγάλια στους συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό.

Ο αρχηγός του Τριφυλλιού εξασφάλισε έτσι και δύο θέσεις στο top10 με τις ασίστ του Οκτωβρίου στη διοργάνωση, με τον Ράις να παίρνει επίσης μία, αλλά τον Καμπάτσο της Ρεάλ να βρίσκεται στην θέση Νο1.

Dimes for days ⚡🤟

Check out the top 10 Assists from October 👀#GameON pic.twitter.com/wV1oMZyND1

