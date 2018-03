Ο Σπανούλης χρειαζόταν τέσσερις ασίστ για να ξεπεράσει τον Δημήτρη Διαμαντίδη και να γίνει ο κορυφαίος πασέρ στην ιστορία της Euroleague. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού δεν χρειάστηκε ούτε ένα δεκάλεπτο για να τα καταφέρει.

Με την τέταρτη ασίστ που έδωσε στον Βαγγέλη Μάντζαρη, ο οποίος με τρίποντο έγραψε το 17-22 στην πρώτη περίοδο, έφτασε τις 1256 ασίστ στην Euroleague, προσπερνώντας τον Δημήτρη Διαμαντίδη (1255 ασίστ) στην πρώτη θέση των κορυφαίων πασέρ της διοργάνωσης.

Επόμενος στόχος του Σπανούλη είναι η κορυφή στον πίνακα των σκόρερ της Euroleague, όπου βρίσκεται ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο.

And here is the moment Vassilis Spanoulis became all-time number 1 in assists 👏#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/vU7lvCuChW

— EuroLeague (@EuroLeague) March 30, 2018