Euroleague: Ξανά 4η η Εφές! “Διέλυσε” τη Μπάγερν και άφησε πίσω τον Ολυμπιακό – video

Μία ακόμη νίκη για την Αναντολού Εφές στη Euroleague, με την ομάδα του Αταμάν να επικρατεί εύκολα της Μπάγερν Μονάχου και να αφήνει πίσω της τον Ολυμπιακό στη “μάχη” της 4άδας, ενόψει και του ντέρμπι των Πειραιωτών στο ΣΕΦ με τον Παναθηναϊκό.

Οι Τούρκοι ήταν καλύτεροι από την αρχή του αγώνα και χάνοντας μόλις ένα σουτ σε ολόκληρο το δεύτερο δεκάλεπτο, μετέτρεψαν σε… περίπατο το ματς. Ο Μίσιτς με 20 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού, με τον Ντάνστον να έχει 16, με 4 ριμπάουντ και 2 τάπες.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 55-36, 70-54, 92-77

Aναντόλου Εφές (Αταμάν): Λάρκιν 6, Μπαλμπάι, Μπιρσέν, Μότουμ 2, Μοερμάν 14 (2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Πλάις 9 (1), Μίτσιτς 20 (4/5 τρίποντα, 2/5 δίποντα, 4/4 βολές), Αντερσον 16 (3), Ντάνστον 16 (6/7 δίποντα), Σίμον 9 (1 τρίποντο, 9 ασίστ).

Μπάγερν Μονάχου (Ράντονιτς): Ντάνγκουμπιτς 7 (1), Χομπς 3 (1), Κινγκ 2, Κόπονεν 8 (2), Ραντόσεβιτς 8, Λούτσιτς 14 (3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λο 7 (1), Τζέντοβιτς 13 (3), Αμάιτσε, Μπαρτέλ 6, Γουίλιαμς 9 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Ογκουνσίπε.

.@AnadoluEfesSK opens the regular season's second half in style with a BIG win!

Highlights… pic.twitter.com/ZV0QgEEbsv

— EuroLeague (@EuroLeague) January 3, 2019