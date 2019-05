Euroleague: Με Μάικ Τζέιμς η δεύτερη καλύτερη πεντάδα! video

Μια ημέρα μετά την ανακοίνωση της καλύτερης πεντάδας της χρονιάς, η Euroleague γνωστοποίησε και τη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης για την αγωνιστική περίοδο 2018-19.

Τη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της Euroleague συγκροτούν ο κορυφαίος σκόρερ της σεζόν, Μάικ Τζέιμς (Αρμάνι Μιλάνο), ο καλύτερος αμυντικός της διοργάνωσης, Βάλτερ Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης), ο γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Νάντο ντε Κολό, ο Βασίλιε Μίτσιτς της Ανατολού Εφές και ο Βενσάν Πουαριέ της Μπασκόνια.

Οι παίκτες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν επελέγησαν μέσω ψηφοφορίας, με το 75% των ψήφων να προέρχεται από εκπροσώπους ΜΜΕ και το υπόλοιπο 25% από τους φιλάθλους.

2018-19 All-EuroLeague Second Team presented by @7DAYSBasketball

⚫ @NandoDeColo

⚫ @TheNatural_05

⚫ Vasilije Micic

⚫ @viinze_17P

⚫ @waltertavares22

Congratulations to all these players for amazing individual seasons 🙌#GameON pic.twitter.com/ejxNB76UJB

— EuroLeague (@EuroLeague) May 10, 2019