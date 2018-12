Euroleague: Ο σούπερ ΛεΝτέι ξεχώρισε για τον Ολυμπιακό! Τ απίθανο κάρφωμα του Αμερικανού – video

Το κάρφωμα της βραδιάς στη Euroleague, έκανε ο Ζακ ΛεΝτέι, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο, όπως ανακοίνωσε μέσα από τα social media, η διοργανώτρια αρχή.

Ο Αμερικανός φόργουορντ – σέντερ των Πειραιωτών, συνεργάστηκε άψογα με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ σε μία από τις τελευταίες φάσεις της πρώτης περιόδου και “πέταξε” προς το καλάθι των Ισπανών, προσφέροντας ανεπανάληπτο θέαμα στο ΣΕΦ.

.@ZachLeDay32 with the powerful finish through contact for the 'Dunk of the Night' 💪 pic.twitter.com/8dU7u57Lao

— EuroLeague (@EuroLeague) December 21, 2018