Ένα απρόοπτο συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μπαρτσελόνα με τον Ερυθρό Αστέρα, για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Ο Άντε Τόμιτς έσπασε το ταμπλό στη Βαρκελώνη!

Δύο λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα στη Βαρκελώνη μεταξύ της Μπαρτσελόνα και του Ερυθρού Αστέρα, ο σέντερ των γηπεδούχων, Άντε Τόμιτς, κάρφωσε με όλη του τη δύναμη στο καλάθι των Σέρβων με αποτέλεσμα να σπάσει το ταμπλό.

Οι άνθρωποι του γηπέδου έφεραν γρήγορα μία δεύτερη μπασκέτα κι ο αγώνας συνεχίστηκε με ολιγόλεπτη καθυστέρηση.

😲😲

Ante Tomic throws it down and SHATTERS the glass! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/MSpeAWbLBN

— EuroLeague (@EuroLeague) March 9, 2018