Ο Νικ Καλάθης μοίρασε δύο ασίστ στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού στην έδρα της Μακάμπι και προσπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη, κάνοντας δικό του το ρεκόρ με τις περισσότερες σε μία σεζόν στην Euroleague.

It wasn't the most spectacular assist but it was a record-breaking one for @Nick_Calathes15 👏#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/FaZyJVgswG

— EuroLeague (@EuroLeague) March 22, 2018