Η ελληνική “μονομαχία” των πάγκων στη Euroleague, ανάμεσα στον Γιάννη Σφαιρόπουλο και τον Δημήτρη Ιτούδη, ανέδειξε νικητή τον πρώτο, με την Μακάμπι Τελ Αβίβ να επικρατεί με 90-80 της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού έκανε μάλιστα λόγο για τη μεγαλύτερη νίκη της σεζόν, μιλώντας στους παίκτες στα αποδυτήρια, όπου και έδειξε να έχει… πωρωθεί με την προσπάθεια των παικτών.

«Συγχαρητήρια, αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη μας. Παίξατε δίνοντας όλο τον εαυτό σας. Όλα όσα είχατε τα δώσατε στο παρκέ. Γι αυτό αξίζετε τη νίκη και γι αυτό η νίκη αυτή είναι δική σας και κανενός άλλου, Είναι δική σας των παικτών. Συγχαρητήρια. Πάμε! Πάμε!».

In the locker room, moments after the W over @cskabasket 📽@EuroLeague #WeAreMaccabi pic.twitter.com/1Cqp1uISMN

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) December 13, 2019