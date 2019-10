Euroleague: Πρώτο «τζάμπολ» με Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας και «ματσάρα» στη Μαδρίτη!

Ξεκινά η… δράση. Η φετινή Euroleague κάνει «τζάμπολ» και 18 ομάδες μπαίνουν στη «μάχη» -ανάμεσα τους ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός– για να φτάσουν σ το Final Four της Κολωνίας, τον Μάιο.

Πρώτος από τις ελληνικές ομάδες θα κάνει… ποδαρικό ο Παναθηναϊκός, υποδεχόμενος τον Ερυθρό αστέρα των Τόμιτς και Γκιστ (21:00, NewsIt.gr, Novasports 2).

Οι «πράσινοι» έβαλαν και πάλι στον πάγκο τους τον Αργύρη Πεδουλάκη, ενισχύθηκαν σημαντικά το καλοκαίρι και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ενόψει του αγώνα στο ΟΑΚΑ (αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες του περίπου 10.000 οπαδοί).

Την ίδια στιγμή, ο Μίλαν Τόμιτς δεν θα έχει στην διάθεσή του μόνο τον Όγκνιεν Κούζμιτς, ο οποίος ακόμη δεν έχει αποθεραπευτεί πλήρως από το σοβαρό τροχαίο που είχε το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Να αναφέρουμε ότι οΤζέιμς Γκιστ θα τιμηθεί από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την επταετή προσφορά του στο «τριφύλλι» και την συμβολή του στην κατάκτηση πέντε πρωταθλημάτων και έξι Κυπέλλων.

Ο Παναθηναϊκός έχει το… πάνω χέρι στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων, με 11 νίκες σε 15 αναμετρήσεις κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Ως γηπεδούχοι σε οκτώ ματς, οι «πράσινοι» μετρούν επτά νίκες και μια ήττα στις 14/1/2016 για το Top 16).

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Χουάν Κάρλος Γκαρθία (Ισπανία), Εμίν Μόγκουλκοτς (Τουρκία) και Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία).

Στα αλλά τρία ματς της ημέρας ξεχωρίζει ο μεγάλος αγώνας ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης που θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις 22:00, ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ του Γιάννη Σφαιρόπουλου θα ταξιδέψει στη Ρωσία για να παίξει κόντρα στην Χίμκι (20:00). Τέλος, η Μπάγερν Μονάχου και η πολλά υποσχόμενη Αρμάνι Μιλάνο θα τεθούν αντιμέτωπες στις 21:30 στη Γερμανία.

Πέμπτη 3/10

Χίμκι-Μακάμπι Τελ Αβίβ 20:00

Παναθηναϊκός-Ερυθρός Αστέρας 21:00

Μπάγερν Μονάχου-Αρμάνι Μιλάνο 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε 22:00

Παρασκευή 4/10

Ζαλγκίρις Κάουνας-Μπασκόνια 20:00

Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα 20:30

Άλμπα Βερολίνου-Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 21:00

Βιλερμπάν-Ολυμπιακός 21:45

Βαλένθια-ΤΣΣΚΑ Μόσχας 22:00

You know what day it is!

Welcome to #EuroLeague #GameON pic.twitter.com/PBbg9eXdFT

— EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2019