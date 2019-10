Euroleague – Ρεάλ Μαδρίτης: «Σκότωσε» τη Μακάμπι του Σφαιρόπουλου με buzzer beater!

Η Ρεάλ Μαδρίτης διπλασίασε τις νίκες της στη Euroleague, χάρη σε ένα τρομερό τρίποντο του… σεσημασμένο Τζέσι Κάρολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η ομάδα του Σφαιρόπουλου εμφανίστηκε εξαιρετική στην Ισπανία και έφθασε μία… ανάσα από μεγάλο διπλό, αλλά δεν κατάφερε να σταματήσει στην τελευταία επίθεση τον Αμερικανό «δολοφόνο».

WINNER!@JayceeCarroll knocks it down to WIN it!

What a night of basketball!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/vgVp7nPbR1

