Euroleague: “Σάρωσε” και ανεβαίνει η Μπαρτσελόνα! Αποτελέσματα και κατάταξη – videos

Με τον Τόμας Ερτέλ να είναι “απολαυστικός” στην επίθεση και να πετυχαίνει 18 πόντους με 4 ασίστ, η Μπαρτσελόνα “διέλυσε” με τριαντάρα την Νταρουσάφακα και έφθασε στο 9-7 στην κατάταξη, όντα στην 5η θέση μία νίκη πίσω από Ολυμπιακό και Αναντολού Εφές.

It improves to 9-7! pic.twitter.com/7HqozqPhq6

Τα δεκάλεπτα: 29-16, 54-27, 73-45, 97-65

Μπαρτσελόνα (Πέσιτς): Σεραφάν 12 (5/7 δίποντα), Πάνγκος 6 (2), Ρίμπας 2, Σίνγκλετον 10 (2), Χάνγκα 6 (7 ριμπάουντ), Μπλάζιτς 10 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Σμιτς 5 (1), Ερτέλ 18 (7/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Οριόλα 2 (6 ριμπάουντ), Κούριτς 8 (2), Κλαβέρ 9, Τόμιτς 9.

Νταρουσάφακα (Ερνάκ): ΜακΚάλουμ, Οζμιζράκ 7 (1), Μπαϊγκούλ 7, Ντεμίρ, Κιντ 9 (1), Οζντεμίρογλου 3 (1), Σαβάς 2, Ντάγκλας 23 (6/11 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 6 λάθη), Πέινερς, Ντίμπλερ 6 (2), Εβανς 4, Ερικ 4.

Πραγματικό ντέρμπι στη Ζαλγκίριο Αρένα, με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας να παίρνει στο τέλος τη νίκη με 84-79, χάρη στον τρομερό Χάκετ, ο οποίος είχε 19 πόντους με τρία τρίποντα. Ο Ντέιβις με 19 πόντους ήταν για μία ακόμη φορά, ο κορυφαίος στην ομάδα του Γιασικεβίτσιους.

.@cskabasket gets the tough road win! Coming from behind to take a BIG victory! pic.twitter.com/udBikkPbVl

— EuroLeague (@EuroLeague) January 4, 2019