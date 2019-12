Ο… τηλεπαθητικός Βασίλης Σπανούλης και ο Νικ Καλάθης που νικάει το… χρόνο εμφανίζονται μεταξύ άλλων σταρ της Euroleague, που έχουν τις δικές τους… σούπερ δυνάμεις, στη mini σειρά κινουμένων σχεδίων,”Heroleague” (παραγωγή της διοργάνωσης) να σώζουν τον κόσμο από την καταστροφή, με τις μπασκετικές τους ικανότητες, υπό την καθοδήγηση του πρώην NBAερ και νυν ιδιοκτήτη της Βιλερμπάν, Τόνι Πάρκερ.

Δείτε το απολαυστικό video

Η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη και του Νικ Καλάθη ως… υπερήρωες

Here he is. @Nick_Calathes15, a.k.a. Tempus ⏰#HeroLeague Assemble is becoming bigger and bigger.. coming soon pic.twitter.com/puZNAQyjLw

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 24, 2019