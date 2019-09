Η ώρα για την έναρξη της σεζόν στη Euroleague πλησιάζει και οι ομάδες ετοιμάζονται για το κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης, με την περσινή νικήτρια ΤΣΣΚΑ Μόσχας όμως να αντιμετωπίζει… προβλήματα όσον αφορά την έδρα της.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δεν θα έχει στη διάθεσή της για κάποιες μέρες τα δύο γήπεδα που χρησιμοποιεί στη ρωσική πρωτεύουσα και έτσι θα πρέπει να «ξενιτευτεί» για τα παιχνίδια κόντρα σε Αρμάνι Μιλάνο και Παναθηναϊκό.

Όπως ανακοίνωσε και επίσημα μέσω των social media λοιπόν, αμφότεροι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο απομακρυσμένο από τη Ρωσία, Καλίνινγκραντ, ο πρώτος κόντρα στους Ιταλούς στις 26 Δεκεμβρίου και ο δεύτερος με τους «πράσινους» στις 3 Ιανουαρίου.

⚡️CSKA to play at Kaliningrad

Our team will play its home games against @OlimpiaMI1936 (December 26) and @paobcgr (January 3) at the Yantarny Sports Palace at Kaliningrad.

The date of ticket sales start will be announced soon.#CSKAbasket

— CSKA Moscow (@cskabasket) September 23, 2019