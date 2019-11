Σοκαριστικός τραυματισμός για τη Φενέρμπαχτσε, με τον Νίκολα Κάλινιτς να πέφτει στο παρκέ στο τέλος του αγώνα με τη Νταρουσάφακα μετά από πάσα του Σλούκα, έχοντας σπασμένη μύτη, μετά από… μπουνιά αντιπάλου.

Ο Σέρβος φόργουορντ της τουρκικής ομάδας γέμισε αίματα και οδηγήθηκε κατευθείαν στο νοσοκομείου, όπου και επιβεβαιώθηκε το κάταγμά του. Πλέον θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση, η οποία και θα τον στερήσει από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στα επόμενα ματς σε Τουρκία και Euroleague.

Bugünki maçta sakatlanan Kalinic: "Yani, kaç sakatlık sonra hakem düdükleri oyuncuları korumak için olucak? İyi tarafı kırık burnun çok ciddi bir sakatlık olmaması, bir hafta ara ve aksiyona devam! En azından burnum çenemle simetrik oldu" 😂

