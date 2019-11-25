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Φενέρμπαχτσε: Έσπασε τη μύτη του ο Κάλινιτς! [video, pics]

Δημοσιεύθηκε: 25.11.2019 | 11:09
Newsit Newsroom
Φενέρμπαχτσε: Έσπασε τη μύτη του ο Κάλινιτς! [video, pics]
ΦΩΤΟ twitter

Ο Νίκολα Κάλινιτς δέχθηκε ένα "σκληρό" χτύπημα στο ματς της Φενέρμπαχτσε με τη Νταρουσάφακα και έσπασε τη μύτη του, με αποτέλεσμα να πρέπει να περάσει πια την "πόρτα" του χειρουργείου.

Σοκαριστικός τραυματισμός για τη Φενέρμπαχτσε, με τον Νίκολα Κάλινιτς να πέφτει στο παρκέ στο τέλος του αγώνα με τη Νταρουσάφακα μετά από πάσα του Σλούκα, έχοντας σπασμένη μύτη, μετά από… μπουνιά αντιπάλου.

Ο Σέρβος φόργουορντ της τουρκικής ομάδας γέμισε αίματα και οδηγήθηκε κατευθείαν στο νοσοκομείου, όπου και επιβεβαιώθηκε το κάταγμά του. Πλέον θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση, η οποία και θα τον στερήσει από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στα επόμενα ματς σε Τουρκία και Euroleague.

Ο τραυματισμός του Κάλινιτς

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