Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός: Ερυθρόλευκη… παράδοση! “Ξύπνησε” πολύ αργά

Ο Ολυμπιακός δεν άντεξε στην Πόλη, γνωρίζοντας την ήττα από την Φενερμπαχτσέ και χάνοντας έδαφος στην προσπάθεια που καταβάλει να διατηρήσει την επαφή με την 4άδα. Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν με 90-75 από την πρωτοπόρο της Euroleague, για την 20η αγωνιστική της διοργάνωσης, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 12-8. Στον αντίποδα, η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς παρέμεινε αήττητη στην έδρα της, αυξάνοντας το ρεκόρ της σε 18-2.

Ο πρώην “ερυθρόλευκος”, Έρικ Γκριν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα με 17 πόντους (4×4 τρίποντα), ενώ τον ακολούθησαν οι Κάλινιτς (16 π.) και Ντίξον (13 π. και 10 ασίστ). Από την ομάδα του Μπλατ, ξεχώρησε ο Τίμα (14 π. με 4/7 τρίποντα), ενώ τα.. βαριά χαρτιά της ομάδας, δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν πολύ.

Τα δύο εύστοχα τρίποντα του Παπανικολάου με το ξεκίνημα ήταν μια από τις λιγοστές καλές στιγμές του Ολυμπιακού στο πρώτο δεκάλεπτο. Η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να κάνει από νωρίς… κουμάντο (σερί 11-0), με τον Ντίξον να δημιουργεί και τους Γκριν και Κάλινιτς να την οδηγούν στο σκοράρισμα και τη δημιουργία. Την ίδια στιγμή, οι “ερυθρόλευκοι” έκαναν αρκετά λάθη και είδαν από πολύ νωρίς τον Σπανούλη να φτάνει στα δύο φάουλ και βρέθηκαν στο -9 (15-6)! Το τάιμ άουτ που πήρε ο Ντέιβιντ Μπλατ έκανε.. καλό στον Ολυμπιακό, που έριξε τη διαφορά στους 4 πόντους. Και πάλι όμως η τουρκική ομάδα βρήκε τις λύσεις και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 21-15.

Ο Ολυμπιακός έγινε πιο “σκληρός” στην άμυνα, βρήκε λύση από το τρίποντο, με τον Τίμα να πετυχαίνει έξι σερί πόντους και μάλιστα κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα με τον ΛεΝτέι (23-23). Η Φενέρμπαχτσε πάντως εκμεταλλεύτηκε τις κακές επιλογές των φιλοξενούμενων στην επίθεση και κατάφερε να κάνει σερί εννέα πόντων (32-23). Ο 35άρης Ντίξον έκανε απίστευτα πράγματα στη συνέχεια (έφτασε τους 11 πόντους και τις 5 ασίστ), οι “ερυθρόλευκοι” έπαθαν… καθίζηση (κανένα από τα δυνατά.. χαρτιά τους δεν “τράβηξε”) και οι δύο ομάδες πήγαν στο ημίχρονο με σκορ 40-28

