Σκυμμένα πρόσωπα και κατήφεια! Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με το βαρύ 85-66 από Φενέρμπαχτσε για την 22η αγωνιστική της Euroleague κι έτσι ο στόχος της πρόκρισης στα πλέι οφ παραμένει μακρινός (ρεκόρ 9-13). Στον αντίποδα, η πρωτοπόρος Φενέρ επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις νίκες, αυξάνοντας το ρεκόρ της σε 19-3.

Η Φενέρμπαχτσε ήταν φανταστική, έδειξε γιατί έχει κρατήσει αλώβητη την έδρα της μέχρι στιγμής και έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε την πρόκριση στα πλέι οφ της διοργάνωσης. Το “τριφύλλι” ήταν ανταγωνιστικό μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά στη συνέχεια… παρέδωσε τα όπλα.

Από τον Παναθηναϊκό διασώθηκαν οι Κιλπάτρικ (19 πόντοι) και Τόμας (13 πόντοι). Κορυφαίος του ματς αναδείχθηκε ο Μέλι (14 πόντους).

Marching ON!@FBBasketbol are the first team to qualify for The Playoffs!#GameON pic.twitter.com/KxrWTTyXfX

— EuroLeague (@EuroLeague) February 8, 2019