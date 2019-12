“Φίδι” ο Αντετοκούνμπο! “Χτύπησε” τον Λεμπρόν Τζέιμς σε… επικό video!

Πρώτο θέμα είναι στις ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά την ανεπανάληπτη εμφάνισή του κόντρα στον Λεμπρόν Τζέιμς, που έφερε τους Μιλγουόκι Μπακς στην κορυφή του NBA.

Οι αναλύσεις για τη νέα φανταστική σεζόν του Greek Freak δίνουν και παίρνουν, με τον Έλληνα γκαρντ – φόργουορντ να θεωρείται πια το απόλυτο φαβορί και για το δεύτερο σερί βραβείο του MVP.

Το Bleacher Report όμως, το πήγε ένα… βήμα παραπέρα και δημιούργησε ένα “επικό” video για τη “μονομαχία” του με τον Λεμπρόν Τζέιμς. Πιο συγκεκριμένα, έκανε μοντάζ στο τελετουργικό των Μπακς, όπου ο Αντετοκούνμπο “χτυπάει” σαν… κόμπρα τον Ρόμπιν Λόπεζ, τοποθετώντας το κεφάλι του “Βασιλιά” στο σώμα του Αμερικανού σέντερ των “ελαφιών”.

The Greek Freak strikes down the King and the Lakers 🐍 pic.twitter.com/5SfLE2n83u

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 20, 2019