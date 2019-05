Final Four 2019: Στον τελικό η Αναντολού Εφές! Ο Λάρκιν «διέσυρε» τη Φενέρ του Ομπράντοβιτς

Η Αναντολού Εφές εκμεταλλεύτηκε τις απουσίες της Φενέρμπαχτσε και τα γρήγορα τρία φάουλ του Κώστα Σλούκα και με τους Λάρκιν – Μίσιτς να κάνουν «πάρτι» στην επίθεση, «διέλυσε» την ομάδα του Ονπράντοβιτς με 92-73.

Ο Αμερικανός γκαρντ της ομάδας του Αταμάν ήταν ασταμάτητος καθόλη τη διάρκεια του αγώνα και με 30 πόντους, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα, οδήγησε την ομάδα του σε μία επιβλητική επικράτηση. Ο Μίσιτς είχε επίσης 25 πόντους, την ώρα που πρώτος σκόρερ για τη Φενέρ ήταν ο Βέσελι με 14 πόντους, παρότι δεν ήταν εμφανώς στο 100% λόγω τραυματισμού.

This @ShaneLarkin_3 performance will be remembered for some time!#F4GLORY pic.twitter.com/9PsrM6igKl

— EuroLeague (@EuroLeague) May 17, 2019