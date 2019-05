Final Four 2019: Στον τελικό η ΤΣΣΚΑ Μόσχας με «μυθική» ανατροπή επί της Ρεάλ Μαδρίτης! – videos

Σε μία ματσάρα στη Βιτόρια, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έριξε στο καναβάτσο τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρότι βρέθηκε να χάνει στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, με τη διαφορά να είναι ακόμη και διψήφια.

Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ έκανε φανταστικό ματς για τους Ρώσους με τον Ντε Κολό να δίνει λύσεις στο τέλος και αμφότερους να έχουν από 25 πόντους. Ο Κλάιμπερν προσέθεσε 18 πόντους, όσους είχε και ο Κοζέρ για τους Μαδριλένους.

Η Ρεάλ μπήκε πιο δυνατά στο ματς και με τον Ταβάρες να είναι «κυρίαρχος» σε άμυνα και επίθεση, πήρε προβάδισμα στο σκορ, φθάνοντας μέχρι και το 20-11.

. @waltertavares22 announces himself in Vitoria-Gasteiz with a HUGE block ❌ #7DAYSMagicMoment | #F4GLORY pic.twitter.com/hdVWzrASnV

Ο Ιτούδης έριξε όμως στο ματς τον Ροντρίγκεθ και αυτός με 7 συνεχόμενους πόντους έκανε ξανά ντέρμπι το ματς για το 18-22 του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Ισπανός ήταν «καυτός» και στη δεύτερη περίοδο και οδήγησε την ομάδα του ακόμη και στο προβάδισμα 26-25. Οι δύο ομάδες έμειναν στη συνέχεια αρκετή ώρα χωρίς σκορ, με τον Γιουλ να «ξεκολλάει» τη «Βασίλισσα», το ματς να γίνεται πραγματικό ντέρμπι και τον Κλάιμπερν με buzzer beater να διαμορφώνει το 45-43 του πρώτου ημιχρόνου, υπέρ της Ρεάλ.

🚨 @Da_Thrill21 finishes the second quarter off with ultimate cool 🚨#7DAYSMagicMoment | #F4GLORY pic.twitter.com/iHCZC547lE

— EuroLeague (@EuroLeague) May 17, 2019