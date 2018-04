Τέλος η σεζόν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι Μπόστον Σέλτικς επικράτησαν 112-96 των Μιλγουόκι Μπακς στο TD Garden και πήραν το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας στο ΝΒΑ (4-3).

The Bucks fall to the Celtics in Game Seven. pic.twitter.com/9m1QuRmZ4s

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 29, 2018