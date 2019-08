Φριντέτ σε Γουίλκινς: «Θα προσπαθήσω να συνεχίσω αυτό που ξεκίνησες»

Ο Τζίμερ Φριντέτ θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Αμερικανός μπόμπερ έφτασε χθες (19/8) στη χώρα μας κι είναι έτοιμος για σκληρή δουλειά με τους «πράσινους».

Ο Ντόμινικ Γουίλκινς ήταν από τους πρώτους που ευχήθηκαν στον Τζίμερ Φριντέτ για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, με τον Αμερικανό άσο να του απαντάει στις ευχές με μία υπόσχεση.

«Θα προσπαθήσω να συνεχίσω αυτό που βοήθησες εσύ να ξεκινήσει εδώ. Το εκτιμώ», απάντησε στον θρύλο του ΝΒΑ.

I will try and keep going what you helped put in place here! Appreciate it! https://t.co/15UCnMRxgv

— Jimmer Fredette (@jimmerfredette) August 19, 2019