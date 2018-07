Γιουβέντους για Euroleauge! Συζητήσεις Ανιέλι – Μπερτομέου για τη δημιουργία μπασκετικής ομάδας

Το ενδεχόμενο να δούμε τη Γιουβέντους να συμμετέχει με δική της ομάδα στη Euroleague είναι πλέον πιο πιθανό από ποτέ, με ιταλικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο ακόμη και για επικείμενες συζητήσεις του Τζόρντι Μπερτομέου με την οικογένεια Ανιέλι, προς αυτή την κατεύθυνση.

Η «γηραιά κυρία» αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου στο ποδόσφαιρο, δεν διαθέτει όμως τμήμα μπάσκετ. Παρόλα αυτά, αποφάσισε να εκδώσει μπασκετικές φανέλες, ώστε να αυξήσει τα έσοδα από τις «τρελές» πωλήσεις της νέας φανέλας του Κριστιάνο Ρονάλντο.

FC Juventus, that just signed Cristiano Ronaldo to a multi-year deal, is launching basketball jerseys on the market pic.twitter.com/Qe1srFMOIk

— Sportando (@Sportando) July 21, 2018