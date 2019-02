Γκραν Κανάρια – Παναθηναϊκός: Διπλό «ανάσα» για το Τριφύλλι! – videos

Για τη μόλις 2η εκτός έδρας νίκη του στη Euroleague, ο Παναθηναϊκός έκανε… περίπατο στο τέλος κόντρα στην Γκραν Κανάρια και έμεινε «ζωντανός» στο κυνήγι της πρώτης 8άδας, μετά και την 24η αγωνιστική.

Μία ακόμη γεμάτη εμφάνιση από τον Καλάθη (17 πόντους, 5 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα για 6 λάθη), ηγέτης ο Λάνγκφορντ με 18 πόντους και κρίσιμα σουτ, φανταστική βραδιά για τον Αντετοκούνμπο, ενώ εξαιρετικοί ήταν και οι Παπαγιάννης, Κιλπάτρικ και Βουγιούκας.

. @Thanasis_ante43 was everywhere in his sides crucial W 💪 #GameON pic.twitter.com/4gQRTrr8aH

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν το ματς με καλές επιθέσεις και κακές άμυνες και έτσι πήγαν χέρι χέρι στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο και ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ με 28-26.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο όμως, η «πράσινη» επίθεση… σίγησε και έτσι οι Ισπανοί πέρασαν μπροστά με σκορ 32-28. Με Παπαγιάννη, Αντετοκούνμπο και Λάνγκφορντ να βγαίνουν όμως μπροστά, το Τριφύλλι έκανε σερί 16-0 για το 32-44. Το δεκάλεπτο όμως έληξε με πολύ μικρότερη διαφορά, αφού ένας «καταιγισμός» τριπόντων από τους γηπεδούχους διαμόρφωσε το 45-50 στο ημίχρονο.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Γκραν Κανάρια ξεκίνησε και πάλι καλύτερα και ισοφάρισε σε 55-55, όμως με τον Καλάθη και τον Λάνγκφορντ, ο Παναθηναϊκός ξέφυγε ξανά, βρίσκοντας λύσεις και από τον Βουγιούκα στην επίθεση, για το 66-73 στο 30′.

Με τον Κιλπάτρικ να παίρνει τη σκυτάλη δε στο 4ο δεκάλεπτο, η ομάδα του Ρικ Πιτίνο έκανε τελικά και… περίπατο μέσα στην Ισπανία, παίρνοντας άνετα μία τεράστιας βαθμολογικής σημασίας νίκη, που την κρατά «ζωντανή» για την 8άδα.

.@paobcgr with its first win on the road in 2019 👌 pic.twitter.com/9L7IrvOVb6

— EuroLeague (@EuroLeague) February 28, 2019