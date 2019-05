Γουίλιαμσον: Χαμός στο NBA για το παιδί θαύμα! Τυχεροί οι Πέλικανς, τα… έσπασαν οι φίλοι των Νικς – video

Οι Πέλικανς ήταν η τυχερή ομάδα στο Draft Lottery του ΝΒΑ. Η ομάδα της Νέας Ορλεάνης, παρότι δεν είχε τις πιθανότητες υπέρ της, θα επιλέξει πρώτη, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχει την ευκαιρία να κάνει δικό της τον μεγάλο αστέρα του NCAA και του Ντιουκ, Ζάιον Γουίλιαμσον, που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα βρεθεί στο No1 του Draft.

Στο No2 διαλέγουν οι Γκρίζλις, στο No3 οι Νικς και ακολουθούν Λέικερς, Καβαλίερς στην πρώτη πεντάδα.

Oι Πέλικανς κέρδισαν τηνdraft lottery και στο ticket office της ομάδας υπήρχαν έξαλλοι πανηγυρισμοί με την σχετική ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Το αποτέλεσμα αυτό, βέβαια, δεν φαίνεται να άρεσε στον Γουίλιαμσον. Ο ταλαντούχος νεαρός έφυγε γρήγορα από το δωμάτιο όταν έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα. Ο Ουίλιαμσον είχε πει σε πρώην του συμπαίκτη πως ετοιμάζεται για τους… Νικς και έτσι δεν ήταν χαρούμενος αλλά περισσότερος “παγωμένος”, όταν έμαθε πως δεν θα πάει στην Νέα Υόρκη.

Zion Williamson was QUICKLY whisked out of the room after Pelicans were announced the winner of the draft lottery. Source said the former Duke star was rooting to go to New York, but now is going to New Orleans.

