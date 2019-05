Γουόριορς – Ράπτορς: Το πρόγραμμα των τελικών του NBA!

Η πρόκριση των Τορόντο Ράπτορς επί των Μιλγουόκι Μπακς, «σφράγισε» και το πρόγραμμα για τους τελικούς του NBA, όπου οι Καναδοί θα βρουν απέναντί τους, τους δύο σερί φορές πρωταθλητές, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Μία από τις δύο ομάδες θα φορέσει το δαχτυλίδι της κορυφαίας διοργάνωσης, με τον τίτλο να κρίνεται στις 4 νίκες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει τη σειρά ακόμη και σε 7 παιχνίδια.

Game 1: Ράπτορς-Ουόριορς, Παρασκευή 31/5 (04:00)

Game 2: Ράπτορς-Ουόριορς, Δευτέρα 3/6 (03:00)

Game 3: Ουόριορς-Ράπτορς, Πέμπτη 6/6 (04:00)

Game 4: Ουόριορς-Ράπτορς, Σάββατο 8/6 (04:00)

Game 5: Ράπτορς-Ουόριορς, Τρίτη 11/6 (04:00)*

Game 6: Ουόριορς-Ράπτορς, Παρασκευή 14/6 (04:00)*

Game 7: Ράπτορς-Ουόριορς, Δευτέρα 17/6 (03:00)*

*Αν χρειαστεί…

The 2019 #NBAFinals Presented by @YouTubeTV are set!

GSW/TOR Game 1: Thursday (5/30), 9:00pm/et, ABC pic.twitter.com/MGtmEGbgyi

— NBA (@NBA) May 26, 2019