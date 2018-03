Hall of Fame: Οι 4 «μεγάλοι» του ΝΒΑ που θα μπουν

Συγκεκριμένα οι Τζέισον Κιντ, Στιβ Νας, Γκραντ Χιλ και Μορίς Τσικς ειδοποιήθηκαν πως θα γίνουν μέλη του Hall of Fame, την επόμενη εβδομάδα.

Ο Κιντ, πρώην προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, είναι δεύτερος στην ιστορία του ΝΒΑ με τις περισσότερες ασίστ (12.091), ενώ είχε 12.6 πόντους κατά μέσο όρο στο ενεργητικό του στη σπουδαία 19ετή καριέρα του με Νετς, Μάβερικς, Σανς και Νικς.

Ο Νας είναι τρίτος στη λίστα με τις περισσότερες ασίστ (10.335), ενώ είχε 14.3 πόντους κατά μέσο όρο στο ενεργητικό του στην 18ετή καριέρα του με Σανς, Μάβερικς και Λέικερς.

Ο Χιλ είχε 16.7 κατά μέσο όρο πόντους σε πάνω 1000 παιχνίδια στο ΝΒΑ με Πίστονς, Μάτζικ, Σανς και Κλίπερς.

Τέλος ο Τσικς ήταν ο βασικός πόιντ γκαρντ των Σίξερς όταν το 1983 κατέκτησαν τον τίτλο παρέα με τους θρυλικούς Τζούλιους Έρβινγκ και Μόουζερ Μαλόουν, 13ος πασέρ στην ιστορία του ΝΒΑ επίσης.

