Ο Γιάννης Παπαγιάννης κατάφερε να» λάμψει» στη Euroleague, με την άνοδο που έδειξε στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Η Euroleague αποφάσισε να κάνει… Focus στον Γιάννη Παπαγιάννη, παρουσιάζοντας ένα video με τις καλύτερες του στιγμές μέσα στη σεζόν (που γίνεται προσπάθεια για να ολοκληρωθεί).

Ο Παπαγιάννης έδειξε σημαντική βελτίωση, από τη στιγμή που κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Ρικ Πιτίνο. Κατά την διάρκεια της φετινής κανονικής περιόδου και πριν τη διακοπή λόγω κορονοϊού, ο Έλληνας διεθνής σέντερ είχε 6.9 πόντους και 4.7 ριμπάουντ μέσο όρο σε 17 λεπτά συμμετοχής.

«Ήταν μια μεγάλη χρονιά για τον σέντερ του Παναθηναϊκού» αναφέρει η Euroleague στο σχόλιο του video.

Powerful @G_P_06!



It's been a BIG year for the @paobcgr center



‘Energy moves’ | @ENEOSMotorOils | #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/P2vM66kzft